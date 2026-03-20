Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 20 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni delle strade, permettendo agli utenti di pianificare gli spostamenti in modo più efficiente. Le notizie vengono trasmesse attraverso il sistema di infomobilità di Astral, che monitora costantemente la situazione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio invito alla prudenza perché in viaggio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code per 2 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Portonaccio Verso il raccordo e ci spostiamo proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code a tratti dalla Cassia bis fino alla Roma Teramo verso lo stesso raccordo code sulla Flaminia partire da Corso Francia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook