Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10:25 del 20 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale, fornendo ai cittadini informazioni utili per gli spostamenti quotidiani. La redazione monitora costantemente la situazione per aggiornare gli utenti sulle variazioni che possono interessare le strade della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio 2 incidenti stanno creando disagi alla viabilità sul grande raccordo anulare il primo in carreggiata interna altezza Nomentana il secondo in esterna altezza Tuscolana sempre un incidente ma in via di risoluzione in carreggiata interna tra le uscite Selva Candida Trionfale incolonnamenti poi sulla via Flaminia da via dei Due Ponti sulla via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe tutto verso il centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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