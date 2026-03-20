Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 20 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale, fornendo ai cittadini informazioni utili per gli spostamenti quotidiani. La redazione monitora costantemente la situazione per aggiornare gli utenti sulle variazioni che possono interessare le strade della regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio 2 incidenti stanno creando disagi alla viabilità sul grande raccordo anulare il primo in carreggiata interna altezza Nomentana il secondo in esterna altezza Tuscolana sempre un incidente ma in via di risoluzione in carreggiata interna tra le uscite Selva Candida Trionfale incolonnamenti poi sulla via Flaminia da via dei Due Ponti sulla via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe tutto verso il centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Picchio News. . Macerata inaugura il nuovo sottopasso di via Roma. Il sindaco Sandro Parcaroli parla di “nuovo inizio per la città”, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli lo definisce “un simbolo concreto di sviluppo e sicurezza” - facebook.com facebook