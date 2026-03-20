Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 20 marzo 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni che interessano le principali arterie della regione. La segnalazione viene diffusa regolarmente per tenere aggiornati automobilisti e pendolari sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico in entrata verso la capitale con code sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro sempre a partire dal raccordo incolonnamenti sulla Flaminia Salaria sul viadotto della Magliana su Grande Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia mentre in esterna coda altezza viadotto della Magliana e più avanti si rallenta tra le uscite appia-tuscolana a sud della capitale code su via Pontina per chi è diretto verso la capitale all'altezza di Pomezia È tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Picchio News. . Macerata inaugura il nuovo sottopasso di via Roma. Il sindaco Sandro Parcaroli parla di “nuovo inizio per la città”, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli lo definisce “un simbolo concreto di sviluppo e sicurezza” - facebook.com facebook