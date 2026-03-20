Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 07 | 25

Alle 7:25 di questa mattina, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi in corso, offrendo informazioni utili ai pendolari per pianificare gli spostamenti. La redazione continua a monitorare la situazione per aggiornamenti futuri sulla mobilità locale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico rallentato sul tratto urbano di Roma Teramo a partire dal raccordo fino a tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro code sulla via Flaminia 3 raccordo a via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale ricordiamo che questo tratto la presenza dei Cantieri e si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo sul grande raccordo anulare dove si procede a rilento in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia a sud della capitale poi se la decoder sulla via Pontina superata Pomezia Verso il raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it Picchio News. . Macerata inaugura il nuovo sottopasso di via Roma. Il sindaco Sandro Parcaroli parla di “nuovo inizio per la città”, mentre il presidente della Regione Francesco Acquaroli lo definisce “un simbolo concreto di sviluppo e sicurezza” - facebook.com facebook