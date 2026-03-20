Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7:25 di questa mattina, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi in corso, offrendo informazioni utili ai pendolari per pianificare gli spostamenti. La redazione continua a monitorare la situazione per aggiornamenti futuri sulla mobilità locale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico rallentato sul tratto urbano di Roma Teramo a partire dal raccordo fino a tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro code sulla via Flaminia 3 raccordo a via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale ricordiamo che questo tratto la presenza dei Cantieri e si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo sul grande raccordo anulare dove si procede a rilento in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia a sud della capitale poi se la decoder sulla via Pontina superata Pomezia Verso il raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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