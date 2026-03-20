Viabilita’ | chiusa stazione Orte su A1 per due notti per lavori

La stazione di Orte sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiusa per due notti, a causa di lavori di pavimentazione. La chiusura interessa le ore notturne e riguarda entrambe le direzioni. Durante questo periodo, sono previste deviazioni e variazioni nel traffico. I lavori sono stati programmati per garantire interventi di manutenzione sulla carreggiata. La riapertura è prevista per la mattina successiva.

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di pavimentazione e per le necessarie attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, si informa che nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario dalle 22:00 alle 6:00, la stazione di Orte sarà chiusa. Questa chiusura riguarderà sia l’entrata verso Roma sia l’uscita per coloro che provengono da Firenze. Alternative di Viaggio Consigliate. Autostrade per l’Italia, attraverso una nota ufficiale, consiglia agli utenti di utilizzare in alternativa le seguenti stazioni: Magliano Sabina per l’entrata verso Roma e Attigliano per l’uscita per chi arriva da Firenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: chiusa stazione Orte su A1 per due notti per lavori Articoli correlati Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione Orte Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte l’entrata della stazione di Orte Real-Life Conversations You’ll Actually Use. 2 hours of interesting dialogues. Rome Tours & Dating Una selezione di notizie su Viabilita' chiusa stazione Orte su A1... Temi più discussi: Viabilita’: su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso Roma; Aumenta il traffico di camion, tavolo in prefettura; Viabilita’ | su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso Roma. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTEA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L'USCITA DELLA STAZIONE DI ORTERoma, 16 marzo 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire rilievi topografici ... trasporti-italia.com Viabilita’: su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del ponte sul fiume Tevere, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, in direzi ... romadailynews.it Nuove modifiche alla viabilità saranno in vigore dai prossimi giorni. Resta aggiornato tramite la pagina dedicata del nostro sito: https://www.comune.bassano.vi.it/home/dettaglio/news/modifiche-alla-viabilita-notizia-in-aggiornamento-evidenza - facebook.com facebook #Tgm #Olimpico #viabilita #romamobilita x.com