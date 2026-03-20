Via Roma il sottopasso è realtà Opera attesa da decenni ora la bretella Mattei-Pieve

A Macerata, il sottopasso di via Roma è stato completato dopo decenni di attesa. L’opera collega la bretella Mattei-Pieve ed è stata realizzata dall’azienda incaricata, che ha concluso i lavori dopo quattro settimane di disagi. I residenti e le autorità locali hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di questa infrastruttura per la mobilità cittadina.

Macerata, 20 marzo 2026 – “ Il sottopassaggio di via Roma era atteso da decenni. L’azienda ha fatto un ottimo lavoro: per quattro settimane ci sono stati disagi, ma siamo soddisfatti, come tutti i maceratesi”. Erano migliaia le persone presenti all’inaugurazione del sottopassaggio che permette di bypassare il passaggio a livello all’ingresso sud di Macerata. Dossier di Ancona Capitale della Cultura 2028: mostra tra Ferretti e Fellini, planetario alla Casa del Capitano A prendere la parola, in una limpida giornata di festa, sono stati il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, il commissario Guido Castelli e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Roma, il sottopasso è realtà. “Opera attesa da decenni, ora la bretella Mattei-Pieve” Articoli correlati Bretella Ceparana: 3 milioni sbloccano l’opera attesa 50La nuova bretella che collegherà Ceparana a Santo Stefano Magra si avvia verso l’inaugurazione imminente, promettendo di trasformare la viabilità... Leggi anche: Viale Mattei, boccata d’ossigeno. Passo avanti per la bretella: "Eliminerà il traffico pesante" Contenuti utili per approfondire Via Roma Temi più discussi: Sottopasso di via Roma. Giovedì l’inaugurazione: Svolta per la viabilità; Il 19 marzo apre il sottopasso, la nuova vita di via Roma: Addio per sempre alle attese; Macerata, inaugurato il nuovo sottopasso di Via Roma; L’attesa è finita, inaugurato il nuovo sottopasso di Via Roma a Macerata – VIDEO. Macerata, inaugurato il nuovo sottopasso di Via RomaMacerata, inaugurato il nuovo sottopasso di Via Roma ... msn.com A Macerata inaugurato il sottopasso di via Roma, 'un traguardo storico'Inaugurato e aperto al traffico a Macerata il nuovo sottopasso di via Roma, opera da oltre 8 milioni di euro, che manda in pensione lo storico passaggio a livello sulla linea Civitanova-Albacina. (ANS ... ansa.it ÈTv Marche. . #etg #news Oggi pomeriggio grande festa nel Comune di Macerata per l’inaugurazione di un’opera molto attesa da decenni: tagliato il nastro e aperto al pubblico il nuovo sottopasso ferroviario di Via Roma... By Roberto Properzi - facebook.com facebook Dalle strade di Pavia all’urlo di Via Roma. L’anno scorso ci hanno fatto sognare con un podio da leggenda: Mathieu van der Poel imperatore, un immenso Pippo Ganna a un soffio dal sogno e Tadej Pogacar a chiudere il trio delle meraviglie -- x.com