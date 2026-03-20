via al bonus bollette arera 2026 da 115 euro a chi spetta e come avere la misura che aiuta le famiglie

È stato avviato il bonus bollette Arera 2026, una misura da 115 euro destinata alle famiglie in difficoltà. La somma è destinata a coprire parte delle spese per luce e gas. Per ottenere il beneficio, i cittadini devono rispettare determinati requisiti e seguire le procedure indicate. La misura mira a sostenere le famiglie che affrontano le spese energetiche.

Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, procederà per l’anno 2026 all’erogazione del bonus bollette. Il contributo sociale ideato per ridurre l’impatto delle spese di elettricità e gas per i nuclei famigliari in condizioni di disagio economico o fisico. È Arera a stabilire i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del bonus. Come funziona il bonus Arera Il decreto del Consiglio dei ministri contro il caro bollette è entrato in vigore a partire dal 21 febbraio 2026 e riguarda i clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico a partire da quella data. Non è necessario presentare alcuna domanda, il contributo sarà riconosciuto automaticamente in bolletta ai beneficiari sotto forma di sconto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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