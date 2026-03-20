Selvaggia Lucarelli ha spiegato le motivazioni dietro la sua decisione di votare No al referendum sulla Giustizia. Ha detto di aver riflettuto a lungo su come esprimere il suo punto di vista, trovando difficile affrontare le argomentazioni tecniche che spesso accompagnano il dibattito. La sua scelta nasce da una valutazione personale, senza entrare nel merito delle questioni legali o politiche.

Ho riflettuto parecchio su come argomentare il mio No, perchè quasi tutte le opinioni che avrebbero dovuto convincermi a votare NO contenevano così tanti tecnicismi da scoraggiarne l’approfondimento. E ve lo dico io, una persona che frequenta tribunali, affronta processi, che ormai da anni ha una discreta dimestichezza con la legge. Ho anche chiesto ai miei avvocati o ai miei amici avvocati cosa voteranno, uno si asterrà (trova che ci siano delle buone ragioni per votare sì, ma che una parte delle conseguenze, se vincesse il sì, sia pericolosa), altri voteranno convintamente no. Nel frattempo, mentre provavo a farmi un’idea, osservavo come questo governo stesse cercando di convincermi a votare sì, e alcuni escamotage sono così storti e disonesti che anche questi sono diventati argomenti per votare no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vi spiego (semplicemente) perché ho deciso di votare No al referendum sulla Giustizia”. La scelta di Selvaggia Lucarelli

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