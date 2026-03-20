Il match tra Tolentino e Fermana si avvicina e si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre. L’allenatore del Tolentino ha sottolineato che questa partita rappresenta un’occasione da non fallire, soprattutto per la tifoseria e per la città. La gara si svolgerà a Fermo e si prevede un confronto che potrebbe avere un peso significativo nella stagione delle due formazioni.

"Con la Fermana una gara particolare da non sbagliare per la città e per la tifoseria". Paolo Tortelli, centrocampista del Tolentino, sarà assente al "Recchioni" per squalifica, come lui sono in dubbio anche altri calciatori, ma ci si aspetta una grande prova di orgoglio dai cremisi in un match atteso dalla tifoseria vista la rivalità. "Il momento – dice – non ci sorride per gli infortuni, stiamo rinunciando a tanti elementi fondamentali in ogni gara eppure ce la giochiamo al meglio delle possibilità. La gara persa con il K Sport ci ha lasciato amaro in bocca, perché al netto delle assenze abbiamo disputato una prova coraggiosa e di orgoglio, riuscendo a mettere in dubbio il risultato al cospetto di una corazzata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il big match. "Tolentino, a Fermo una gara da non fallire»

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