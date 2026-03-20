Domani alle 17 si gioca la partita tra Verso Academy Pescara e GG Team Wear Benevento 5. La sfida si svolge in un momento chiave del campionato e potrebbe essere decisiva per le sorti delle squadre. I giocatori si preparano con attenzione, mentre gli allenatori studiano le strategie da adottare. La gara si svolgerà sul campo di Pescara, con molti tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato (forse) decisivo. Il GG Team Wear Benevento 5, domani alle 17, sarà ospite dell’Academy Pescara al PalaRigopiano per la ventiquattresima giornata: in caso di vittoria, o se il Sulmona non dovesse vincere a Canicattì, i giallorossi di Scarpitti brinderebbero alla promozione in Serie A con due giornate d’anticipo. Davide Salvatore Fonti (Caltanissetta) e Domenico Di Donato (Merano) saranno gli arbitri dell’incontro, mentre Matteo Ottaviani (Trieste) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque. SETTIMANA LUNGA – “Sì, è stata una settimana molto lunga perché siamo a un passo dall’obiettivo principale, quello del ritorno in Serie A – le parole di Gonzalo Abdala –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Academy Pescara-GG Team Wear Benevento 5: la vigilia di Gonzalo Abdala

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