Sabato 21 e domenica 22 marzo, nel programma ‘Verissimo’ su Canale 5, vengono ospitati diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. La conduttrice Silvia Toffanin conduce il talk show, che include anche momenti musicali e interventi dedicati alla cronaca. Gli episodi sono registrati nello studio milanese della trasmissione e vanno in onda nel fine settimana.

Milano, 20 marzo 2026 – Volti noti dello showbiz, tanta musica e spazio anche per la cronaca. Di cosa stiamo parlando? Del fine settimana di Canale 5 nello studio di ‘Verissimo’ in compagnia della padrona di casa Silvia Toffanin. Ecco quello che vedremo nei prossimi giorni. Gli ospiti di sabato 21 marzo. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci sarà la campionessa di snowboard Michela Moioli, reduce dalle Olimpiadi di Milano-Cortina. Pierpaolo Pretrelli e Nina Palmieri saranno protagonisti di due interviste che scaveranno nel privato di questi volti noti della tv. L’ospite musicale del pomeriggio sarà Giusy Ferreri, mentre l’attrice Jasmine Trinca si racconterà e presenterà anche il film ‘Gli occhi degli altri’, attualmente al cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Verissimo: gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 marzo

Articoli correlati

Verissimo, gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026In onda su Canale 5 Sabato 21 e domenica 22 marzo, su Verissimo, un weekend ricco di ospiti e storie da raccontare su Canale 5.

Leggi anche: ‘Verissimo’, chi sono gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 febbraio

Ornella Vanoni e la corona per il 2 novembre | Che tempo che fa

Contenuti utili per approfondire Verissimo gli ospiti di sabato 21 e...

Temi più discussi: 'Verissimo' domenica 15 marzo, gli ospiti di oggi e il ricordo di Enrica Bonaccorti; Verissimo: Ilary Blasi, Camila Giorgi, Elettra Lamborghini e gli altri ospiti di Verissimo Video; Verissimo, gli ospiti del 14 e 15 marzo, da Camila Giorgi a Ilary Blasi; Chi sono gli ospiti di 'Verissimo' di sabato 14 e domenica 15 marzo.

Verissimo, ospiti weekend 21-22 marzo: Sal Da Vinci, Gisèle Pelicot, Jasmine Trinca e i prof di AmiciVerissimo weekend 21-22 marzo su Canale 5: Sal Da Vinci dopo Sanremo, Gisèle Pelicot, Jasmine Trinca, Michela Moioli e i prof di Amici. Tutti gli ospiti. lifestyleblog.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5: ospiti e interviste del 7 e 8 marzo 2026. superguidatv.it

Due caratteri unici che insieme diventano una forza della natura Domenica a #Verissimo, non perdete… Alessandra Celentano e Rudy Zerbi! - facebook.com facebook

Dalla pagina facebook di #Verissimo Abbiamo imparato a conoscerlo attraverso i suoi racconti in musica, ma oggi al centro del suo mondo ci sono l'amore e la famiglia Domenica a #Verissimo, Ermal Meta! x.com