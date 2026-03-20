Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Verissimo. La trasmissione presenterà ospiti e interviste che racconteranno le loro storie durante il fine settimana. Il programma, come di consueto, si svolgerà in due giornate consecutive, offrendo al pubblico un appuntamento con personaggi noti e vicende personali.

In onda su Canale 5. Sabato 21 e domenica 22 marzo, su Verissimo, un weekend ricco di ospiti e storie da raccontare su Canale 5. Sabato alle 16.30 Spazio a un’intensa intervista ritratto per Jasmine Trinca, protagonista al cinema con il film “Gli occhi degli altri”. Per la prima volta a Verissimo, la campionessa di snowboard Michela Moioli, reduce dai successi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In studio anche Giusy Ferreri, Nina Palmieri e Pierpaolo Pretelli, che condivideranno le loro storie personali e professionali. Infine, il toccante sfogo di Chiara Balistreri, dopo la riduzione della pena inflitta al suo ex, Gabriel Constantin, condannato in appello per maltrattamenti e lesioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026

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