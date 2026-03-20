Nella pianura modenese, un nuovo nome nel mondo del vino è diventato protagonista: Ventiventi. Questa realtà si distingue per cercare di integrare le tradizioni agricole della zona con le esigenze di innovazione delle aziende vinicole. Mentre alcune aziende continuano a mantenere i metodi più tradizionali, altre puntano sull’innovazione e sulla modernizzazione, creando un quadro variegato e dinamico del settore.

Nella pianura modenese, dove la campagna ha ancora un passo lento ma le aziende corrono, Ventiventi prova a tenere insieme due velocità. È una cantina recente, operativa dal 2020, e già abbastanza strutturata da non essere classificata soltanto come un esperimento. Dietro c’è la famiglia Razzaboni, con Vittorio e tre figli poco più che trentenni o poco meno: Riccardo, Andrea e Tommaso. Un passaggio generazionale autentico. Il nome coincide con l’anno di partenza e con un momento non proprio favorevole per debuttare sul mercato a causa della pandemia. Nonostante questo, la crescita è stata rapida: dalle 20mila bottiglie iniziali alle oltre 66mila attuali, con una superficie che arriva a 70 ettari complessivi, di cui 30 vitati, gestiti in biologico certificato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ventiventi, la nuova espressione del vino emiliano

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