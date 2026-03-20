Velenosi è un’azienda vinicola di Ascoli Piceno gestita da Marianna Velenosi, che lavora con sua madre Angela, fondatrice dell’attività, e con suo fratello Matteo, che si occupa della parte enologica. La famiglia porta avanti questa tradizione di generazione in generazione, producendo vini che si distinguono per la loro qualità e storia. La gestione coinvolge tre membri della stessa famiglia, ciascuno con ruoli specifici.

di Davide Eusebi Di generazione in generazione. Marianna Velenosi conduce la storica azienda di vini di Ascoli assieme alla mamma Angela, fondatrice, e a suo fratello Matteo, enologo. Marianna, la vostra è una bella storia di famiglia: cosa trasmettono due donne a un uomo e viceversa in cantina? "Si, effettivamente la nostra è un’azienda familiare pur avendo un respiro internazionale. Ci integriamo. Partiamo dalla qualità che deve essere molto alta, visti i tempi. Diciamo che l’enologo, ovvero mio fratello, senza il marketing, ovvero io e mia mamma, non fa volare il messaggio vino e viceversa. Per questo siamo necessari gli uni agli altri, specie per chi è vocato a portare il Piceno nel mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Velenosi, viva il rosso! Eccellenza di famiglia

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