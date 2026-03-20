Un richiamo a salvare il pianeta arriva dal Vaticano. Nella Sala Stampa della Santa Sede, il lancio, stamane, della piattaforma promossa dalla Rete Iglesias Y Mineíra sul disinvestimento dalle attività estrattive che danneggiano le comunità locali. Il cardinale Baggio, sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo umano: è il segno concreto di una conversione integrale necessaria. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Vaticano, salviamo il pianeta. Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre

Articoli correlati

Salviamo il pianeta con i vestiti. Rinunciamo all’usa e gettaPONTEDERA Negli ultimi anni il riciclo si è rivelato fondamentale perché l’accumulo di rifiuti sta aumentando a dismisura e c’è maggiore necessità di...

Vaticano, salviamo il pianeta. Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre

Una raccolta di contenuti su Vaticano salviamo il pianeta Il grido...

Argomenti discussi: Vaticano, salviamo il pianeta. Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre; Vaticano salviamo il pianeta Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre.