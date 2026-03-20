vallefoglia nella storia

Vallefoglia diventa protagonista dello sport europeo grazie alla vittoria della squadra di pallavolo, la Megabox, che ha battuto con un risultato di 3-0 le padrone di casa del Panathinaikos ad Atene, conquistando così la Cev Challenge Cup. La partita si è svolta in Grecia e ha visto le atlete di Vallefoglia emergere nettamente contro le avversarie.

Vallefoglia capitale europea della pallavolo. La Megabox batte con un rotondo 3-O le padrone di casa del Panathinaikos Atene e conquista la Cev Challenge Cup. Una finale complicatissima soprattutto fuori dal campo. Con i 3500 tifosi locali scatenati contro le tigri: fischi, insulti, situazioni sgradevoli e disturbatori laser. In un clima infernale, dove tanti fumavano anche. Ma le biancoverdi hanno viaggiato come un treno diretto. Senza mai fermarsi. In Grecia il piccolo ma tosto gruppo di Balusch e familiari. Ma la festa grande con tutti i fans e la città e il territorio sarà tra una settimana, la società sta organizzando. Le elleniche hanno sbagliato tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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