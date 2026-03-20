Usucapione | dopo 26 anni di cura lo Stato perde casa

Una coppia ha ottenuto la piena proprietà di un immobile demaniale dopo averlo curato e mantenuto per ventisei anni. La decisione è arrivata con una sentenza della Corte d’appello di Perugia, che ha riconosciuto il loro diritto di usucapione. Lo Stato aveva tentato di mantenere la proprietà, ma il giudice ha stabilito che il passare del tempo e le attività svolte dalla coppia hanno portato al trasferimento di proprietà.

Una sentenza della Corte d’appello di Perugia ha sancito che una coppia ha acquisito la piena proprietà di un immobile demaniale dopo ventisei anni di cura e manutenzione. Il bene, situato a Panicale nel comune di Colle San Paolo, era stato dimenticato dallo Stato ed è ora passato ai privati per usucapione. I giudici hanno confermato che il possesso continuativo e in buona fede, unito agli interventi di ristrutturazione effettuati a proprie spese, ha fatto scattare i requisiti legali per l’acquisto del diritto di proprietà. La decisione ribalta il verdetto di primo grado che aveva respinto la domanda dei coniugi per difetti formali nella legittimazione delle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Usucapione: dopo 26 anni di cura, lo Stato perde casa Articoli correlati Uomo di 43 anni perde la vita dopo essere stato investito mentre attraversava l’autostrada in un tratto non segnalato.Un uomo di 43 anni è morto poco prima delle 4:00 nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026, investito mentre tentava di attraversare a piedi... Fatale incidente a Roma: giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Appia.Un giovane di 18 anni è morto sabato sera a Roma dopo essere stato investito da una Smart in via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere.