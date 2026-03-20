Joseph Duggar, noto per il reality show ’19 Kids and Counting’, è stato arrestato con l’accusa di aver molestato sessualmente una bambina all’età di nove anni. L’arresto è avvenuto dopo che sono stati diffusi alcuni video girati in caserma. La famiglia di Duggar è al centro dell’attenzione da parte delle forze dell’ordine e dei media.

Joseph Duggar, la cui famiglia è stata protagonista del reality show televisivo ’19 Kids and Counting’ sul canale TLC, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina quando aveva nove anni. Una ragazza di 14 anni ha contattato la polizia in merito a diversi episodi che hanno coinvolto Duggar durante una vacanza in famiglia a Panama City Beach, in Florida, nel 2020, quando lei aveva nove anni. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che la vittima ha accusato Duggar di averle ripetutamente chiesto di sedersi sulle sue ginocchia e di averle toccato le cosce, la biancheria intima e i genitali mentre erano seduti sul divano durante la vacanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, la star di '19 Kids and Counting' Joseph Duggar arrestato per abusi su minore: i video in caserma

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