Negli Stati Uniti, la discussione sulla sanità sta attraversando una fase di rinnovamento che coinvolge entrambe le principali forze politiche. I Democratici stanno rivedendo le loro posizioni e adottando approcci più convergenti con i Repubblicani sui temi dei costi e delle riforme. Questa evoluzione si manifesta in un atteggiamento più pragmatico e meno ideologico, segnando un cambiamento nelle dinamiche politiche del settore.

Negli Stati Uniti la sanità sta entrando in una nuova fase politica, e il dato più interessante è che il cambio di tono non riguarda solo i Repubblicani, ma anche i Democratici. L’iniziativa lanciata dai senatori guidati da Ron Wyden – che punta a intervenire sulle pratiche delle assicurazioni e a sviluppare nuove opzioni di copertura – non è un episodio isolato, ma si inserisce in una traiettoria più ampia. Dall’agenda Maha a quella industriale. Dall’inizio del suo secondo mandato, Donald Trump ha individuato nella sanità uno dei terreni più sensibili – e politicamente spendibili – dell’agenda Maga. In una prima fase, l’impostazione è apparsa in larga parte allineata con le istanze del movimento Make America healthy again (Maha), promosso dal segretario alla Salute Robert F. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa, anche i Democratici riscrivono la sanità. Costi e convergenze bipartisan

Articoli correlati

La sfida cinese e una Russia "gestibile": gli Usa riscrivono la loro strategia di difesaLa nuova National Defense Strategy di Washington attenua la retorica sul confronto tra grandi potenze e punta su deterrenza, alleati e gestione del...

Trump, le sei politiche discriminatorie degli Usa e le inquietanti convergenze di metodo con l’ItaliaDal lavoro alla sanità, l’Economic Policy Institute smonta sei scelte politiche di Trump.

Una selezione di notizie su Usa anche i Democratici riscrivono la...

Temi più discussi: I poteri accerchiati negli Usa; Trump e la grande paura per il voto di midterm: la spinta dei repubblicani per una exit strategy dalla guerra in Iran; USA: i democratici usano il filibuster per bloccare il SAVE Act di Trump; Le ‘Culture wars’ in America – Gli Stati Dis-Uniti.

Usa, lo shutdown potrebbe pesare gravemente su alcuni aeroportiLo shutdown In Usa ha causato diverse ripercussioni sul travel, le compagnie aeree hanno lanciato un appello per una rapida conclusione ... guidaviaggi.it

Usa, report dei Democratici rivela: i dazi di Trump potrebbero costare alle famiglie 2.500 dollariI Democratici del Congresso avvertono che i nuovi dazi potrebbero far aumentare i costi per le famiglie, mentre l'amministrazione si muove per rimpiazzare le entrate perse dopo la sentenza della Corte ... msn.com

Verrà coniata per commemorare il 250esimo anniversario della nascita degli Usa - facebook.com facebook

"Occupy Kharg". Gli Usa valutano piani per occupare l'isola x.com