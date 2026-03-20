Uno due tre | Andy Diaz è campione del mondo indoor nel salto triplo

Andy Diaz si è confermato campione del mondo indoor nel salto triplo durante i campionati tenutisi a Torun, dopo aver vinto anche a Nanchino. La competizione si è svolta il 20 marzo 2026 e ha visto il atleta conquistare il primo posto con le sue prestazioni. La vittoria si aggiunge alle sue precedenti affermazioni internazionali, consolidando la sua posizione nel panorama dell’atletica.

Roma, 20 marzo 2026 – Oro più oro, Torun dopo Nanchino, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo. Prima medaglia dell'Italia nella prima giornata dei Mondiali indoor in Polonia: trionfa ancora l'azzurro italo-cubano, stavolta con la misura di 17,47, migliore prestazione mondiale dell'anno. Danza che è una meraviglia, Andy. Chiarisce le proprie intenzioni già al primo turno della finale diretta, regala soltanto 3,7 cm all'asse di battuta e indirizza la gara con un salto magistrale. Le insidie, in ogni caso, non mancano. Serie solidissima e in crescita per il giamaicano Jordan Scott (17,29-17,30-17,33 nei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Uno, due, tre: Andy Diaz è campione del mondo indoor nel salto triplo Articoli correlati Leggi anche: Andrea Dallavalle batte Andy Diaz e si laurea campione italiano indoor di salto triplo L'azzurro Andy Diaz è oro nel salto triplo ai Mondiali indoorEsordio col botto per gli atleti azzurri ai campionati del mondo di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. Tutti gli aggiornamenti su Andy Diaz Temi più discussi: Uomini: Furlani e Diaz da campioni del mondo; Dove vedere in tv Andy Diaz oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streaming; Mondiali indoor: Diaz e Dallavalle nel triplo, è caccia al podio: Sereni. E tocchiamo ferro...; Mondiali di atletica indoor a Torun, il programma completo e gli azzurri in gara. Uno, due, tre: Andy Diaz è campione del mondo indoor nel salto triploRoma, 20 marzo 2026 – Oro più oro, Torun dopo Nanchino, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo. Prima medaglia dell'Italia nella prima giornata dei Mondiali indoor in Polonia: ... sport.quotidiano.net Andy Diaz a caccia del secondo titolo mondiale indoor nel triplo a Toru?L'italo-cubano Andy Diaz si prepara a difendere il suo titolo mondiale indoor nel salto triplo ai prossimi Campionati Mondiali di atletica leggera, in programma a Toru?. L'atleta punta a bissare il su ... it.blastingnews.com Atletica, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo Approfondisci qui - facebook.com facebook ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Torun, oro per Andy #Diaz nel salto triplo: l'azzurro si conferma campione del mondo Indoor #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com