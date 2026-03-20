L’UNICEF ha distribuito altre 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza in Libano, destinate a ospedali e servizi sanitari. Dal 2 marzo, l’agenzia ha consegnato complessivamente 800 tonnellate di articoli di prima necessità in tutto il paese, coinvolgendo circa 150 strutture sanitarie. La distribuzione continua a coprire varie zone del Libano.

In totale, dal 2 marzo l’UNICEF ha consegnato 800 tonnellate di articoli di prima necessità in tutto il Libano, raggiungendo circa 150.000 persone. 20 marzo 2026 – Mentre le ostilità continuano a intensificarsi in tutto il Libano, l’UNICEF ha consegnato un nuovo carico di 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno degli ospedali e dei servizi sanitari in prima linea, messi a dura prova dal crescente numero di feriti, tra cui molti bambini. Secondo il Ministero della Salute Pubblica, dall’inizio dell’escalation almeno 116 bambini sono stati uccisi e più di 356 feriti*, con un numero complessivo di vittime in continuo aumento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Libano: distribuite ulteriori 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno di ospedali e servizi sanitari

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