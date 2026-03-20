Unibo tensioni per il dialogo sul referendum | denunciate 13 persone

A Bologna, il 20 marzo 2026, tredici persone sono state denunciate in relazione alle tensioni avvenute durante il dibattito sul referendum organizzato dall'università. Le denuncie sono state formalizzate dopo che si sono verificati momenti di scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, senza che siano stati riferiti danni o feriti. L’evento ha attirato l’attenzione di diverse autorità e media locali.

Bologna, 20 marzo 2026 – Sono 13 le persone denunciate per le tensioni che si sono verificate nella serata di sabato 11 marzo 2026 prima che iniziasse l’evento, promosso dal movimento Azione Universitaria all’interno del Plesso Belmeloro dell’Università di Bologna, sul sì al referendum sulla giustizia del prossimo 22-23 marzo, con la partecipazione di alcuni professori universitari. La polizia di Stato di Bologna, nello specifico la Digos, ha denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria queste tredici persone, indagate, a vario titolo, per aver commesso reati di violenza privata, percosse e lesioni. Incontro sì al referendum, tensione fuori dall'università a Bologna: il video La protesta contro l’evento all’Università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unibo, tensioni per il dialogo sul referendum: denunciate 13 persone Articoli correlati Mattarella al Csm: Referendum Giustizia e tensioni politiche, il Presidente cerca dialogo tra Governo e Magistratura.Il Presidente della , Sergio Mattarella, ha presieduto oggi a Roma, 18 febbraio 2026, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). I controlli dei Carabinieri, sette persone denunciate. Nell'auto spuntano 13 grammi di cocainaSette persone sono state denunciate nel corso dei controlli fatti dai Carabinieri di Cesenatico. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Unibo tensioni per il dialogo sul... Temi più discussi: Lepore-Piantedosi, è sempre più scontro totale tra Bologna e Roma; Aspiranti medici in crisi per il semestre filtro; Pilar Fogliati torna nei panni di Delia; Al ricordo di Lorusso contestata la vicesindaca. Il Cua occupa plesso Unibo per impedire evento sì al referendum. Azione Universitaria: Sì farà lo stesso. Bignami: InaccettabileL’evento era stato organizzato da Azione Universitaria (area Fdi) nello stabile di Giurisprudenza in via Belmeloro. Il collettivo: Fuori i fascisti dall’università. Il capogruppo di Fratelli d’Itali ... msn.com Evento per il sì all’Unibo. Il collettivo Cua occupa e fa saltare il dibattito di Azione UniversitariaI docenti Mazzacuva e Mezzetti avrebbero dovuto parlare del Referendum. Tafferugli in via Belmeloro, pugno a un ragazzo che voleva entrare. Bignami (FdI): Grave e inaccettabile. I meloniani: Bullis ... msn.com Collezione di Mineralogia "Museo Luigi Bombicci" - SMA Unibo (@mineralogia.museiunibo) Reels - facebook.com facebook