una tragedia sfiorata paura sulla montalese

Mercoledì mattina intorno alle 10, al semaforo del cantiere della ciclovia sulla Montalese, si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La scena si è svolta in prossimità di un cantiere, dove un veicolo e un ciclista sono entrati in collisione, provocando scompiglio e paura tra gli automobilisti e i passanti presenti in quel momento.

Pauroso incidente e tragedia sfiorata mercoledì mattina, intorno alle 10, al semaforo del cantiere della ciclovia. Un’auto, che procedeva in direzione di Pistoia, è passata col rosso e si è scontrata con un altro veicolo, che si stava immettendo sulla Montalese, con il verde, da via Torricelli, condotto da una mamma che aveva appena portato il figlio a scuola. Lo scontro è avvenuto proprio mentre un gruppo di alunni della scuola stava passando nel percorso pedonale al lato della carreggiata. Inutile dire il rischio che si è corso, di una sbandata di uno dei due veicoli proprio dove stavano camminando gli alunni. Il peggio non si è verificato, i bambini non sono stati investiti e non ci sono state conseguenze gravi neanche per i conducenti delle due auto coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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