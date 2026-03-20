Una settimana intensa per Ferrari Style, con momenti di grande sorpresa e adrenalina. Rocco Iannone, il direttore creativo, ha commentato con entusiasmo, dicendo:

Il direttore creativo di Ferrari Style, Rocco Iannone, ha creato i costumi originali di "I Feel the Earth Move", il balletto scelto per la prima della stagione 202526 del Teatro dell'Opera di Roma “Mamma mia che emozione: non me lo aspettavo proprio!” esclama Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Style, mentre torna dietro le quinte del palcoscenico del Teatro dell'Opera di Roma dove ha appena incassato svariati minuti di applausi per aver creato i costumi originali di "I Feel the Earth Move". Si tratta del balletto con musiche di Philip Glass e coreografia di Benjamin Millepied presentato per la prima volta nel 2017 all'American Ballet Theatre di New York e scelto per la prima della stagione 202526 da Eleonora Abbagnato, l'etoile oggi alla direzione artistica dello storico teatro romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una settimana di emozioni fuori pista per Ferrari Style

Articoli correlati

Milan-Inter non è solo una sfida al vertice, ma anche una style battle fuori dal campoMilan-Inter non è mai, e non lo sarà mai, una partita banale, ma è evidente che certe volte un derby vale più di altri: in questa stagione, le due...

Leggi anche: La Ferrari fa fuori l’ingegnere di pista con cui Hamilton litigò a Miami: “Già che ci siete, prendetevi un tè”

A Brief History of the Mazda RX-7

Tutti gli aggiornamenti su Ferrari Style

Temi più discussi: Ecco la Ferrari Amalfi Spider, debutta anche un nuovo colore: caratteristiche e prezzo; Ferrari Amalfi Spider: la nuova spider V8 da 640 CV apre il tetto alle emozioni; Ferrari Amalfi Spider: la nuova spider V8 da 640 CV; Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air tra sportività e comfort.

THE OFFICIAL FERRARI MAGAZINE NUMERO 63L’ultimo numero celebra l’arrivo delle nuovissime 12Cilindri e 12Cilindri Spider, ripercorre i momenti salienti dell’incredibile settimana di Ferrari a Miami e regala un primo sguardo al nuovo e-build ... ferrari.com

Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari: un Vortex di emozioni nella Motor ValleyIl semaforo è fisso sul rosso - in tutti i sensi! - ma gli appassionati della corsa su strada e di una delle sue distanze più classiche - già scalpitano nell'attesa che scatti il verde per lanciarsi - ... sportmediaset.mediaset.it

FERRARI STYLE! Grazie a @eleonoraabbagnatoofficial e @federicobalzarettireal per aver posato per noi da @ferraristyle ! #eleonoraabbagnato #federicobalzaretti #ferrari #ferraristyle #lepiuaffascinantidimilano @rocco.iannone @renatarullan - facebook.com facebook