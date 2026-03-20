Nella notte trascorsa, i Balusch hanno incontrato l’ex Di Iulio durante una serata di festa. Durante l’evento, l’ex giocatore albanese ha segnato circa 23 punti, nonostante le provocazioni dei tifosi greci presenti. I tifosi italiani hanno assistito alla scena con entusiasmo, mentre i greci hanno cercato di disturbare l’atleta con alcune parole nella loro lingua. La serata si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Veni, vidi, Bici. I tifosi ci potrebbero pure costruire uno striscione dopo l’exploit del martello albanese che, incurante delle provocazioni da parte dei tifosi greci - che sicuramente conoscono qualche parolina nella sua lingua - ha messo giù qualcosa come 23 punti. Mattoni pesanti nella costruzione della vittoria che ha consegnato la coppa alla Megabox, costringendo i fans avversari a riconoscere il suo valore quando ha alzato al cielo il premio di mvp. E’ stata una lunga notte di festa, anzi piuttosto corta, visto che il volo che ha riportato le tigri in Italia è decollato alle 6.30 del mattino da Atene, depositando le ragazze e la coppa all’aeroporto di Bologna quando la giornata nel nostro paese stava appena cominciando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lunga notte di festa. E i Balusch incontrano la ex Di Iulio

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