La Pallacanestro Reggiana ha concluso la sua avventura in Fiba Europe Cup, uscendo dalla competizione. La squadra ha affrontato le sfide senza i canestri di Sos Barford, giocatore importante per il team. Nonostante la sconfitta, i giocatori sono usciti dal torneo con il morale alto, anche se con qualche rammarico per le opportunità mancate.

Sos Barford. La Pallacanestro Reggiana è uscita a testa alta dalla Fiba Europe Cup, ma con più di un rammarico. Tra andata e ritorno con l’Ucam Murcia si è visto più equilibrio di quanto si potesse pensare alla vigilia, tanto che a 8 minuti dalla fine del doppio confronto, i biancorossi si erano ritrovati anche a +3 (50-47) e virtualmente qualificati alla semifinale. In quel momento però gli spagnoli hanno messo assieme un terrificante parziale di 30 a 13 che ha spazzato via la truppa di Priftis. Si poteva fare qualcosa di più? Se parliamo di ‘squadra’, a tradire i biancorossi sono state soprattutto le percentuali al tiro da tre punti, perché Reggio arrivava ai quarti con quasi il 50% complessivo, mentre nei due match contro Forrest e compagni è scesa ad un tragico 21,6 (420 al PalaBigi e 417 in Spagna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels, Sos Barford. Senza i suoi canestri è dura

Articoli correlati

Leggi anche: Una Hotels, Barford nell’èlite Fiba. È il quinto marcatore del torneo

Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-ThorReggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Splendido blitz, con brivido finale quando il match sembrava definitivamente chiuso a suo favore, per la Una Hotels...

Approfondimenti e contenuti su Una Hotels

Discussioni sull' argomento La Unahotels esce dalla Europe Cup; Dalla Korac alla Fiba Europe Cup. Sfide epiche, riavvolgiamo il film.

Basket, trasferta in Sardegna per la Una Hotels per continuare a correre. VIDEOREGGIO EMILIA – Dopo aver disputato due gare casalinghe, contro Pallacanestro Trieste e Ucam Murcia, la Una Hotels vola in Sardegna per affrontare il Banco di Sardegna Sassari nel matinée domenicale d ... reggionline.com

Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-ThorReggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Splendido blitz, con brivido finale quando il match sembrava definitivamente chiuso a suo favore, per la Una Hotels che espugna il sempre ostico parquet del ... sport.quotidiano.net

UNAHOTELS MH Matera. The City of Prague Philharmonic Orchestra · Young Love (From "A Summer Place"). La Pasqua si avvicina e nel nostro laboratorio si respira già il profumo dei grandi lievitati della tradizione. Le Colombe Artigianali del Matera Sw - facebook.com facebook

In calendario l’incontro con #UnaHotels sui diritti di informazione L’appuntamento si terrà a Milano e rientra nel confronto previsto dal contratto collettivo nazionale per l’analisi dell’andamento aziendale e delle prospettive del gruppo x.com