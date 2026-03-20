Una Greta dopo l' altra

Nel panorama politico italiano, si nota una serie di figure femminili che si schierano con convinzione a favore di cause che spesso vengono considerate sfavorite. Queste donne si presentano come sostenitrici appassionate di battaglie che incontrano opposizioni o difficoltà notevoli. La loro presenza si fa notare in eventi pubblici e manifestazioni, attirando l’attenzione di chi osserva le dinamiche politiche del Paese.

Essendo noi di destra, e quindi abituati alla cosa, proviamo un grande trasporto per i paladini delle cause perse. Greta Thunberg ad esempio. Una battaglia dopo l'altra. Tutte finite male. Dovrebbero farci un film. Anche se non condividiamo alcuna delle sue crociate, ognuna contrassegnata da un taglio di capelli peggiore del precedente («E cosa c'entra questo?», «Niente, per fare un po' di body shaming») ci fa simpatia il fatto che ogni volta fa l'eroe, così poi gli riesce meglio fare la vittima. Comunque. È partita con la causa ambientalista, e s'è visto come è andata. Solo per dire: nel 2023 diceva «Se non mettiamo fine al petrolio sarà una condanna a morte». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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