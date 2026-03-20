Una General frastornata contro l’Andrea Costa
In casa Academy Jesi si respira tensione prima della partita contro Andrea Costa, in programma domani sera al PalaRuggi di Imola alle 20. La squadra si presenta frastornata, mentre l’atmosfera tra i giocatori si percepisce carica di nervosismo. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sull’andamento della gara, che promette di essere molto combattuta.
Clima da nervi (poco) distesi in casa Academy Jesi alla vigilia di Andrea Costa - General Contractor di domani sera al PalaRuggi di Imola (palla a due alle 20.30 fischiano Frosolini, Melai, Baldini) valido per la 32esima giornata del campionato di serie B Nazionale. Simile a fulmine a ciel sereno – per i bene informati la notizia, ed altre che a breve potrebbero arrivare, era in aria da tempo – dopo la ‘rinuncia’ a Di Pizzo di qualche settimana fa, ieri la liberazione dal contratto (biennale) al centro Marco Arrigoni senza ombra di dubbio il giocatore di maggior esperienza e carisma - e conseguentemente altrettanto oneroso stipendio, un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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