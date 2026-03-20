In casa Academy Jesi si respira tensione prima della partita contro Andrea Costa, in programma domani sera al PalaRuggi di Imola alle 20. La squadra si presenta frastornata, mentre l’atmosfera tra i giocatori si percepisce carica di nervosismo. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sull’andamento della gara, che promette di essere molto combattuta.

Clima da nervi (poco) distesi in casa Academy Jesi alla vigilia di Andrea Costa - General Contractor di domani sera al PalaRuggi di Imola (palla a due alle 20.30 fischiano Frosolini, Melai, Baldini) valido per la 32esima giornata del campionato di serie B Nazionale. Simile a fulmine a ciel sereno – per i bene informati la notizia, ed altre che a breve potrebbero arrivare, era in aria da tempo – dopo la ‘rinuncia’ a Di Pizzo di qualche settimana fa, ieri la liberazione dal contratto (biennale) al centro Marco Arrigoni senza ombra di dubbio il giocatore di maggior esperienza e carisma - e conseguentemente altrettanto oneroso stipendio, un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una General frastornata contro l’Andrea Costa

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