Il 23 settembre 1985, il giornalista Giancarlo Siani è stato ucciso mentre era a bordo della sua Citroën Méhari verde. L’omicidio si è verificato in un momento in cui Siani stava indagando sui rapporti tra la camorra e il territorio. La sua morte rappresenta uno dei momenti più drammatici della lotta alla criminalità organizzata in Italia.

Giancarlo Siani, giornalista. Ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, a bordo della sua Citroën Méhari verde. Aveva 26 anni. Una storia da raccontare. Anche perché già adesso rischia di scivolare via. Perdersi nella memoria. Come ci ricorda Paolo Trotti in “I nomi – L’ultima notte di Giancarlo Siani“, da stasera a lunedì a Linguaggicreativi. Un monologo. In prima assoluta. Affidato in scena a Francesco della Volpe. Confronto intergenerazionale. Fra padre e figlio. Scritto e diretto dal codirettore di via Villoresi. Che qui torna negli orizzonti già indagati nel 2009 con “Aut, un viaggio con Peppino Impastato“. Paolo, perché un lavoro su Siani? "Perché è un uomo che ha fatto fino in fondo il suo lavoro, indagando le collusioni fra criminalità organizzata e amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una finestra sull’omicidio di Siani: "Ucciso perché smascherò i boss"

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