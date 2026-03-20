È stata inaugurata una nuova stazione a Monza Est, caratterizzata da un design moderno e dimensioni contenute, con un investimento superiore ai sei milioni di euro. Questa infrastruttura si inserisce nel sistema di trasporto cittadino e regionale, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizi e facilitare gli spostamenti. La stazione rappresenta un punto di riferimento importante per la rete di trasporto locale.

La nuova stazione di Monza Est sarà un’infrastruttura destinata a cambiare gli equilibri della mobilità cittadina, considerata di strategica importanza anche a livello regionale. Una fermata moderna, completamente accessibile, pensata per rispondere alle esigenze dei pendolari e per servire uno dei quadranti più popolosi della città. Il progetto, inserito nel Programma regionale della mobilità, ha già visto un primo tassello concreto nel 2022, quando la Regione ha finanziato con 2,5 milioni il sottopasso ciclopedonale tra via De Marchi e via Einstein. Un’opera che ha cucito due parti della città – il quartiere Libertà e la zona verso il Parco –, eliminando un percorso tortuoso e restituendo continuità a pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una fermata piccola e moderna: il costo supera i sei milioni. Ecco la nuova porta della città

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