Gisèle Pelicot, donna francese coinvolta in un noto caso di violenze, ha condiviso con il Post i dettagli della sua esperienza. Ha parlato delle sue emozioni e delle circostanze che l’hanno portata a raccontare la sua storia. La sua testimonianza fornisce una prospettiva diretta su quanto abbia vissuto, senza interpretazioni o commenti esterni.

La donna francese al centro di un famoso e terribile caso di violenze ha raccontato al Post come ha trasformato il suo processo in una questione politica, nella nuova puntata di Wilson Gisèle Pelicot è la donna francese che per quasi dieci anni fu sedata dal marito e stuprata da lui e da decine di uomini, in una vicenda sconvolgente emersa nel 2020 – nota anche come “gli stupri di Mazan” – e diventata uno dei casi di violenza contro le donne più discussi al mondo. È l’ospite della nuova puntata di Wilson, il podcast di approfondimento del Post condotto ogni giovedì da Francesco Costa. Durante il processo, Pelicot aveva scelto di rinunciare al diritto all’anonimato e di non nascondersi, sostenendo che «la vergogna deve cambiare lato» e trasformando la propria storia in una questione pubblica e politica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una conversazione con Gisèle Pelicot

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