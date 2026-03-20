Una Brutta Storia, il graphic novel di Spugna, torna in una nuova edizione per Trincea Ibiza a quasi 12 anni dalla sua prima uscita. Il fumetto, un’opera pulp con scene di combattimenti navali, è stato originariamente pubblicato nel 2014 dalla casa editrice Grrrz Comic Art Books. La ristampa riporta la stessa storia che ha segnato l’esordio come autore completo dell’artista.

A quasi 12 anni dalla sua prima edizione, torna UNA BRUTTA STORIA: il primo graphic novel da autore completo di Spugna, un fumetto pulp di botte marinaresche pubblicato originariamente nel 2014 dalla gloriosa Grrrz Comic Art Books. Volume vincitore del Premio Boscarato Autore rivelazione del TCBF 2015, sold out da anni, torna disponibile per Trincea Ibiza in sole 600 copie! Dati tecnici: Formato 17×24 Brossurato con sovraccoperta 128 pagine in bianco e nero e colori prezzo 18,00 € link: https:trinceaibiza.comprodottounabruttastoria Prima uscita della collana RIECCOLI, che ripropone vecchie storie e lavori introvabili dei membri del collettivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - UNA BRUTTA STORIA di Spugna torna in una nuova edizione per Trincea Ibiza

Articoli correlati

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»«È morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto.

Leggi anche: Inizia una nuova serie che racconta la storia di una donna che torna da suo figlio dopo sette anni in carcere

Altri aggiornamenti su Trincea Ibiza

Brutta storia, testo e significato del nuovo singolo di EmmaEmma è tornata: la cantante pubblica Brutta storia, il nuovo singolo in cui racchiude il racconto di una storia d’amore senza filtri: dolce, complicata, vera. E, nel farlo, l’ex vincitrice di Amici ... dilei.it

Emma torna con il nuovo singolo Brutta StoriaLe storie d'amore più vere sono quelle che restano chiuse in una stanza nella nostra testa. Brutta Storia. Per tutti i cuori rotti e solitari. Con un post su Instagram Emma ha finalmente rotto un ... ansa.it