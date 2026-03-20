Una bambina canadese di sette anni, che si trova nello spettro autistico, e sua madre sono state fermate dall’ICE in Texas e sono attualmente detenute. La donna si chiama Tania Warner, mentre la figlia si chiama Ayla Lucas. La famiglia ha riferito che sono state fermate e trattenute nello stato da sabato. Le due sono sotto custodia delle autorità statunitensi.

La canadese Tania Warner e Ayla Lucas, sua figlia di sette anni, nello spettro dell’autismo, sono state fermate dall’ ICE in Texas e sono bloccate lì da sabato, secondo quanto riferito dai familiari. I parenti della donna e della bambina sostengono che la loro detenzione sia illegale, e di non sapere quali problemi l’ Immigration and Customs Enforcement statunitense possano aver riscontrato nei documenti di immigrazione delle due. Tania -originaria della Columbia Britannica – e sua figlia sono entrambe canadesi. L’emittente CTV News ha riferito che al momento si troverebbero nel famigerato centro di detenzione per immigrati della Rio Grande Valley a McAllen. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una bambina canadese di sette anni nello spettro dell’autismo e sua madre sono state fermate dall’ICE in Texas, e sono attualmente detenute

Articoli correlati

Minneapolis, agente federale spara e uccide in strada un uomo immobilizzato. L'Ice deporta in Texas una bambina di due anni Una bimba di due anni è stata arrestata assieme al padre a Minneapolis nel corso di una operazione anti immigrati da parte degli agenti federali...

Chi sono gli ex di Corinne Clery e chi è il padre del figlio Alexandre: “Sono stata una mamma bambina, oggi sono 8 anni che non parlo con lui”Corinne Clery ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nato nel 1967 dal matrimonio con il primo ed ex marito, il produttore cinematografico Hubert...

Altri aggiornamenti su Una bambina canadese di sette anni...

Discussioni sull' argomento Record storico di pubblico per la finale di Para ice hockey tra Stati Uniti e Canada; Tènua arriva negli USA e in Canada e pianifica nuove gamme prodotti; Grano duro, in Italia aumenti in ordine sparso sulle piazze del Sud; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi.

Una bambina canadese di sette anni nello spettro dell’autismo e sua madre sono state fermate dall’ICE in Texas e sono attualmente detenuteLa canadese Tania Warner e Ayla Lucas, sua figlia di sette anni, nello spettro ... msn.com

Texas, 1887. Banditi assaltano la banca di Little Creek e durante la fuga si dividono dopo una sparatoria. Riunitisi per spartire il bottino, Frank uccide i compagni per non dividerlo. Roy sopravvive e viene salvato dall'esercito. Il comandante è Jerry, suo vecchio - facebook.com facebook

Trump, le guerre e la fede: l’America dall’Iran al Texas - #Macro con @MatteoMuzio @sole24ore @LettereTJ x.com