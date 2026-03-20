Due casi di flavescenza dorata sono stati segnalati nei vigneti della Maremma, regione nota per la produzione di vini di qualità. La malattia, considerata tra le più dannose per la viticoltura europea, ha colpito alcune aree della zona, creando preoccupazione tra gli operatori locali. La presenza di questa patologia si aggiunge alle sfide che gli agricoltori devono affrontare per mantenere gli standard delle colture.

Un’ombra si allunga sui vigneti della Maremma, terra di grandi vini e tradizioni agricole: si chiama ’ flavescenza dorata ’ ed è una delle malattie più temute della viticoltura europea. Un incubo che, negli ultimi anni, ha già costretto all’estirpazione di centinaia di ettari di vigne e che ora preoccupa da vicino anche il territorio grossetano. Al momento, infatti, sono stati rilevati due casi in Maremma: uno a Magliano e uno a Massa Marittima. Episodi circoscritti, ma sufficienti ad alzare il livello di attenzione in un’area dove il vino rappresenta non solo economia, ma identità. La flavescenza dorata è una fitopatia da quarantena tra le più pericolose in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un vero flagello per le vigne ’Flavescenza’, due casi in Maremma

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