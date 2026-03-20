Orbetello, 20 marzo 2026 – Quale può essere il riconoscimento migliore per chi ha dedicato la sua intera vita al mare ed alla sua protezione se non essere definito un “Visionary Changemakers”, ossia una persona visionaria pronta ad animarsi per rendere il mondo sottomarino un posto migliore. E proprio così che è di recente stato definito il pescatore talamonese Paolo Fanciulli, fondatore e ideatore dei musei delle Case dei Pesci che è stato inserito nell’elenco 2026 dei “33 di National Geographic”, un riconoscimento internazionale riguardante il settore ambientalistico e naturalistico di importanza mondiale che, per renderne più chiara la portata, ha inserito nel gruppo per quest’anno anche Harrison Ford, leggenda cinematografica impegnato nella protezione ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un pescatore maremmano sulle orme di Indiana Jones. Paolo Fanciulli è tra i ‘33 del National Geographic’

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