Un indonesiano a Como, silenzioso e spesso distante, si presenta come una presenza quasi enigmatica. Michael Hartono, proprietario del Como 1907, è scomparso il 19 marzo all’età di 86 anni. La sua presenza nel mondo del calcio ha lasciato un segno, con una visione futura e un patrimonio di valore che si riflette nella storia del club.

Silenzioso, lontano fisicamente, a tratti quasi un’entità misteriosa. Ma in realtà Michael Hartono - proprietario del Como 1907, scomparso il 19 marzo all’età di 86 anni- lascia un eredità calcistica futuribile e di enorme qualità. Un po’ perché comunque sarà il fratello e socio Robert a portare avanti l’ambizioso progetto di crescita del club lariano. E un po’ perché Michael, dopo aver acquisito e salvato la società lombarda nel 2019, ha avuto un impatto ben diverso da quello che si aspettava e ci si aspettava. Gli Hartono, tra gli uomini più ricchi dell’intero pianeta (patrimonio stimato di 18 miliardi di euro) e proprietari del gruppo di sigarette Pt Djarum- sette anni fa infatti pensavano di “usare” il Como calcio come mezzo per sviluppare in Italia un dominio nel settore dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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