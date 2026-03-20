Il primo anno di Gasperini sulla panchina della Roma è stato definito un disastro, secondo alcune fonti. I Friedkin hanno investito nuovamente denaro nel club, mentre la gestione tecnica ha suscitato numerose critiche. La squadra ha mostrato difficoltà e risultati deludenti, generando discussioni tra tifosi e commentatori. La situazione ha attirato l’attenzione sui problemi internamente alla rosa e alla direzione tecnica.

Ormai lo si può dire tranquillamente: questo primo anno di Gasperini sulla panchina della Roma è un assoluto disastro. Annunciato in pompa magna e accolto dalla piazza come l’uomo che avrebbe riportato l’Olimpico ad ascoltare la musichetta della Champions, è stato capace di gettare alle ortiche una stagione nel giro di una settimana. I tifosi giallorossi lo stavano intuendo, ieri ne hanno avuto la conferma. Le parole del tecnico di Grugliasco, al termine della cocente sconfitta nel derby italiano di Europa League contro il Bologna, sono l’esempio lampante del suo momento di confusione. Le parole di Gasperini. “I fischi sono dettati dall’eliminazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Un disastro chiamato Gasperini, è peggio dell’ultimo Zeman. I Friedkin hanno gettato soldi un’altra volta

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