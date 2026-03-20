Un 19enne messicano muore in un carcere per immigrati gestito dall’Ice | è il 46esimo caso dell’era Trump

Un giovane messicano di 19 anni è deceduto in un carcere di contea in Florida, utilizzato per la detenzione di immigrati. Si tratta del 46esimo caso di decesso avvenuto durante l’era Trump in strutture di questo tipo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e riguarda un istituto gestito dall’Ice.

Un 19enne messicano è morto in un carcere di contea in Florida utilizzato per la detenzione di immigrati. A comunicarlo è stata l’ Ice ( U.S. Immigration and Customs Enforcement ), secondo cui il decesso di Royer Perez-Jimenez sarebbe avvenuto per “ presunto suicidio “. La causa ufficiale è ancora oggetto d’indagine, ma quello che è certo è che il 19enne è il 46esimo morto tra i detenuti in custodia dell’Ice dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, nel gennaio 2025. Il conteggio è stato effettuato dall’ Associated Press: il giovane messicano è anche la vittima più giovane delle 46. Solo dall’inizio del 2026 sono 13 gli immigrati morti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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