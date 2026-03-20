Marco Reguzzoni si è recato nella villa di Umberto Bossi, deceduto giovedì all’età di 84 anni a Gemonio, in provincia di Varese. Bossi, fondatore della Lega, è stato una figura centrale nel panorama politico italiano. La visita di Reguzzoni si è svolta in un momento di lutto, e le sue parole sono state:

Marco Reguzzoni è arrivato nella villa di Umberto Bossi, morto giovedì all’età di 84 anni, a Gemonio, in provincia di Varese. “Ci sarà il tempo delle parole, ora è solo quello delle lacrime“, ha detto l’ex capogruppo leghista alla Camera e candidato alle ultime elezioni europee per Forza Italia. Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, Reguzzoni: "Ora è solo il tempo delle lacrime"

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