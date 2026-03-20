Nel 2016, Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, aveva espresso un commento sulla possibile leadership di Salvini nel centrodestra, dicendo che «ci vengono a prendere con i forconi». Bossi, morto giovedì a 84 anni, aveva anche sconsigliato a Salvini di assumere quel ruolo, affermando di non consigliarlo. Queste dichiarazioni risalgono a diversi anni prima della sua scomparsa.

Home > Politica > Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, morto giovedì a 84 anni, nel 2016 sconsigliava a Salvini di diventare leader del centrodestra: “Io non glielo consiglio. Non vorrei che la gente ci venisse a prendere con i forconi”, dichiarava il “Senatur”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, nel 2016 parlava così dell’ipotesi di Salvini leader del centrodestra: “Ci vengono a prendere con i forconi”

Articoli correlati

Umberto Bossi, quando disse di Salvini: "Serve andare verso un nuovo leader"“Non mi pare che Salvini abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale.

Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini"(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord.

Contenuti utili per approfondire Umberto Bossi

Temi più discussi: Lutto nel mondo della Lega: è morto Umberto Bossi; Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria; È morto Umberto Bossi; Umberto Bossi, amori e famiglia: il cerchio magico del Senatùr.

Bossi, quando il Senatur commentava l'ipotesi di Salvini leader del centrodestra: «Ci vengono a prendere con i forconi» VIDEOUmberto Bossi, fondatore della Lega Nord, morto giovedì a 84 anni, nel 2016 sconsigliava a Salvini di diventare leader del centrodestra: «Io non glielo consiglio. Non vorrei che ... ilgazzettino.it

Morto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della LegaMorto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della Lega, malattia, ictus, cosa aveva, sedia a rotelle, anni, ospedale ... tpi.it

Cassano Magnago proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Umberto Bossi. - facebook.com facebook

Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com