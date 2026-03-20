Umberto Bossi nel 2014 il Senatur per la fiducia al governo Renzi | Non le spareremo addosso

Il 2014 ha visto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, esprimersi a favore del governo Renzi, dichiarando che non avrebbero attaccato il governo. Giovedì si è spento all’età di 84 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama politico. Bossi aveva avuto un ruolo centrale nel partito che aveva fondato.

Lutto nel mondo della politica. E’ morto giovedì all’età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Ecco un passaggio del suo intervento alla Camera dei deputati il 25 febbraio del 2014, intervenendo nel dibattito sulla fiducia al governo Renzi. Noi della Lega “non le saremo contrari alla morte, ciecamente. Se farà cose giuste non le spareremo per sparare, ma anzi valuteremo passo per passo. Le faccio gli auguri che le vada bene”, le parole del “Senatur”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Umberto Bossi, nel 2014 il “Senatur” per la fiducia al governo Renzi: “Non le spareremo addosso” Articoli correlati Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini"(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Tutto quello che riguarda Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria; Lutto nel mondo della Lega: è morto Umberto Bossi; Umberto Bossi è morto. Il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni; Addio a Bossi, il federalista pioniere dell’odio anti migranti. Umberto Bossi, nel 2014 il Senatur parlava così durante fiducia al governo Renzi: Non le spareremo addosso(LaPresse) Lutto nel mondo della politica. E' morto giovedì all'età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Ecco un passaggio del ... stream24.ilsole24ore.com Salvini: Umberto Bossi mi hai cambiato la vita | Hai fatto camminare popolo della Lega verso la libertàMatteo Salvini dà addio al fondatore della Lega Umberto Bossi: mi hai cambiato la vita, la ricerca della Libertà è storia del Carroccio grazie a te ... ilsussidiario.net Addio a Umberto Bossi, il Senatur che voleva la secessione padana. La legge sull'immigrazione, i rapporti con Berlusconi, il passaggio del partito a Salvini. #ANSA - facebook.com facebook Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com