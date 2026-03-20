Umberto Bossi morto | data funerali celebrazioni e ricordi del senatùr Gli aggiornamenti in diretta

È stato annunciato il decesso di Umberto Bossi, leader storico della Lega Nord, e sono stati comunicati dettagli sui funerali e le commemorazioni ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni e messaggi di cordoglio tra i principali esponenti politici italiani. La giornata è dedicata alla memoria del senatùr, con eventi e iniziative in suo onore. Gli aggiornamenti vengono diffusi in tempo reale.

La notizia della morte di U mberto Bossi e il cordoglio trasversale per la scomparsa di una delle figure più carismatiche e innovative della politica italiana, tra la prima e la seconda repubblica, impongono una giornata di raccoglimento e riflessione. Le polemiche e i dibattiti accesi sul referendum sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo lasciano spazio per qualche ora al ricordo del senatùr. In attesa di conoscere la data dei funerali e i momenti celebrativi, si moltiplicano gli omaggi e i messaggi di cordoglio per il fondatore della Lega mentre leader politici e amici di una vita fanno capolino alla villa di Gemonio dove Bossi viveva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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