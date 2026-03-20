Il 19 marzo 2026 a Milano, si ricorda il percorso di Umberto Bossi, che ha scelto via Bellerio come sede politica, e l’elezione di Marco Formentini come sindaco della città. Bossi, noto per le sue posizioni, ha suscitato molte discussioni, mentre Formentini ha ottenuto il mandato amministrativo. Entrambi sono figure centrali in questo periodo politico della città.

Milano, 19 marzo 2026 - "Le sue posizioni hanno fatto discutere, ma la sua passione per la politica era innegabile". Così il sind aco di Milano Giuseppe Sala ha reso omaggio a Umberto Bossi, scomparso ieri a Varese a 84 anni, sulle sue pagine social. "Con la sua Lega Umberto Bossi ha lasciato un segno nella storia del nostro Paese. La mia vicinanza alla famiglia", ha concluso in primo cittadino milanese. Bossi e l’origine della Lega. Il vocabolario di varesotto e le botte per il dialetto Ma Umberto Bossi ha lasciato un segno politico profondo anche a Milano. A cominciare dalla sede voluta in via Carlo Bellerio 41 ad Affori passando per il primo sindaco leghista Marco Formentini, eletto direttamente dai cittadini nel 1993 e restato in carica sino al 1997. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Umberto Bossi milanese, dalla scelta di via Bellerio all’elezione a sindaco di Marco Formentini

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