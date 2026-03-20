umberto bossi la vita e la carriera politica del fondatore della lega

Umberto Bossi, fondatore e figura chiave della Lega, è deceduto all'età di 84 anni. Nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941, ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, guidando il movimento leghista fin dalla sua fondazione. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un'impronta significativa nel panorama politico italiano.

Umberto Bossi è morto all’età di 84 anni. Il fondatore e storico leader della Lega nasce a Cassano Magnago, in provincia di Varese, il 19 settembre 1941. Dopo la maturità scientifica, si iscrive all’università senza terminare gli studi. “Ho fatto l’operaio, il perito tecnico, ho lavorato nell’informatica, ho studiato Medicina a Pavia, ho insegnato matematica e fisica”, ha raccontato in un libro-intervista. Dal suo primo matrimonio il 31 agosto 1975 con Gigliola Guidali, sua compagna da cinque anni, nasce il primogenito Riccardo. Il 21 gennaio 1994 poi le seconde nozze con Manuela Marrone, da cui ha avuto altri tre figli, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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