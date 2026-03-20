Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è recato nella villa di Gemonio di Umberto Bossi, scomparso giovedì all’età di 84 anni. Durante la visita, Giorgetti ha condiviso un momento di commozione con il figlio di Bossi, Renzo, abbracciandolo in segno di solidarietà. La visita si è svolta nel rispetto della privacy familiare, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è arrivato nella villa di Gemonio di Umberto Bossi, morto giovedì a 84 anni. Ad accoglierlo all’ingresso il figlio del “Senatur” e fondatore della Lega, Renzo Bossi, che lo ha abbracciato. Giorgetti, visibilmente commosso, non ha risposto alle domande dei cronisti. Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, il ministro Giorgetti arriva a Gemonio: l'abbraccio commosso con il figlio Renzo

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