Umberto Bossi chi è la moglie Manuela Marrone | età e vita privata

Umberto Bossi, noto politico italiano, è sposato con Manuela Marrone. La coppia ha condiviso aspetti della vita privata e ha avuto una vita familiare stabile. Manuela Marrone ha un'età che si aggira intorno ai cinquant'anni. La donna ha avuto un ruolo di supporto nella vita dell’ex leader politico. L’articolo di Novella 2000 approfondisce anche aspetti della sua biografia personale.

Addio a Umberto Bossi, chi è la moglie Manuela Marrone e il suo ruolo tra vita privata e politica. La scomparsa di Umberto Bossi segna la fine di un’epoca politica, ma riporta anche l’attenzione sulla dimensione più intima della sua vita: il legame profondo con la famiglia e, in particolare, con la moglie Manuela Marrone, figura centrale e spesso silenziosa del suo percorso umano e politico. Ecco chi è la donna e cosa sappiamo di lei. Il 19 marzo 2026 si è spento Umberto Bossi, figura centrale della politica italiana e fondatore della Lega Nord. Aveva 84 anni ed era ricoverato all’ospedale di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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