Pieri Luigi Bersani, ex ministro e ex segretario del Partito Democratico, ha ricordato Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, morto giovedì all’età di 84 anni. Bersani ha affermato che Bossi è stato l’avversario a cui ha voluto più bene, sottolineando la grande forza e umanità che lo hanno caratterizzato. La sua scomparsa ha suscitato reazioni e ricordi tra politici e cittadini.

Pieri Luigi Bersani, ex ministro ed ex segretario del Partito democratico, ricorda il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, morto giovedì all’età di 84 anni. “Per me è un colpo al cuore. Umberto Bossi era un avversario politico di una forza e di una umanità che ricorderò per sempre”, ha detto Bersani intervistato da Repubblica. Hanno vissuto insieme, su sponde opposte, decenni di battaglie politiche. Si sono sempre combattuti e sempre rispettati. “ È l’avversario cui ho voluto più bene in vita mia “, ha aggiunto l’ex leader dem senza nascondere l’emozione. Lo aveva seguito fin dai primi comizi nelle campagne piacentine. Una figura “a metà tra Lenin e Tex Willer”, così lo definì qualche anno fa, per gli 80 anni del Senatùr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, Bersani: “L’avversario a cui ho voluto più bene, grande forza e umanità”

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