Umberto Bossi AFontana | La Lega perde chi l' ha inventata e io un amico

Umberto Bossi ha dichiarato che la Lega sta perdendo le persone che l’hanno creata, e che lui stesso sta perdendo un amico. Ha riferito di averlo sentito la settimana prima delle Olimpiadi. Questa affermazione è stata pronunciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni. La sua dichiarazione si concentra sulla perdita di rapporti personali e politici.

Home > Video > Umberto Bossi, A.Fontana: "La Lega perde chi l'ha inventata e io un amico" “La Lega perde chi l’ha inventata e io perdo un amico. L’avevo sentito la settimana prima delle Olimpiadi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando nella villa di Gemonio di Umberto Bossi, morto ieri a 84 anni a Varese. All’ingresso ad accoglierlo il figlio del Senatur, Renzo Bossi. Umberto Bossi, A.Fontana: "La Lega perde chi l'ha inventata e io un amico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Umberto Bossi, A.Fontana: La Lega perde chi l'ha inventata e io un amico

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