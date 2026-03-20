Ultimo giorno di campagna referendaria
La politica interna con l’ultimo giorno di campagna referendaria, fra comizi e interviste televisive. Domani, silenzio elettorale; domenica e lunedì urne aperte. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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