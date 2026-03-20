Ultimissime Inter LIVE | anticipi e posticipi fino alla 34^ giornata blitz di mercato di Ausilio a Londra Lautaro out con la Fiorentina

Nella giornata di oggi, sono stati annunciati anticipi e posticipi delle partite fino alla 34^ giornata, mentre un blitz di mercato si è svolto a Londra da parte di un dirigente dell’Inter. Inoltre, è stato comunicato che Lautaro non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina. Questa è la sintesi delle principali novità in casa nerazzurra, aggiornate in tempo reale.

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